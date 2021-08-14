İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızasında nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızasında nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botla limana yanaştırıldı.


Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Eriş isimli teknenin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait Seren-2 botu sevk edildi. İçerisinde 2 kişinin olduğu tekne yedeklenerek, Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

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