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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı.


Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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