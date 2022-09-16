Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.