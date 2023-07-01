Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda Şehitler Abidesi önünde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önünde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 1 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Teknenin kaptanı durumu ÇanakkaleBoğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (KEGM) ait ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KGEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Mehmetçik Balıkçı Barınağına yanaştırıldı.