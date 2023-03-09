Çanakkale Boğazı'nda tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 143 metre uzunluğundaki ‘FMT Urla' isimli tanker, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Gürcistan'dan İtalya'ya giden 143 metre uzunluğundaki ‘FMT Urla' isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.