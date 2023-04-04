İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale Boğazı'nda yat makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan yat, sürüklendi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan yat, sürüklendi.


Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde 11 metre bounda içinde 3 kişi bulunan yat, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenen yat, çekilerek Çanakkale Marina'ya ulaştırıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı Seddülbahir Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.