İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı'ndaki geminin makine arızası giderildi

Suudi Arabistan’ın Kral Abdullah Limanı’ndan Bursa’nın Gemlik Limanı’na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria’ isimli geminin makine arızası giderildi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı ‘MSC Maria Saveria' isimli geminin makine arızası giderildi.


Boğaz çıkışı yaparak Bozcaada açıklarına demirleyen geminin, sörvey kontrolünden sonra boğaz geçişine izin verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.