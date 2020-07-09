Çanakkale Boğazı'ndan 1 tonu aşkın plastik atık çıkarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy plajında gerçekleştirilen deniz temizliğinde, yaklaşık bir tonu aşkın plastik atık çıkarıldı. Milli Sporcu Müjdat Turan'ın da katıldığı temizlik etkinliğinde çıkan atıkları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen ‘Temiz Deniz ve Plaj Voleybolu' etkinliklerine; Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin, Uluova Genel Müdürü Mesut Buran, Liman başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Sporcu Müjdat Turan ve onlarca genç dalgıcın katıldığı temizlik etkinliğinde mavi suların dibinden yaklaşık bir tonu aşkın plastik atık çıkarıldı. Çıkarılan çöpleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeniköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Selçuk Yıldız ve Milli Sporcu Müjdat Turan yaptığı ortak açıklamada; “Yapılan temiz deniz etkinliğindeki amacımız, denizlerin temiz tutulması, denizlere plastik atık gibi çöpler atılarak kirletilmemesi mesajını vermek ve bir farkındalık oluşturmaktır. Binlerce yıllık denizler bizlere atalarımızdan tertemiz olarak bırakılarak bu günlere kadar geldi. Bizlerde gelecek nesillere temiz denizler bırakmak ile sorumluyuz. Çünkü denizler, aynı zaman da bizlerin geleceğidir. Eğer denizlerdeki yaşam bitmeye başlarsa bu sonun başlangıcı demektir. Lütfen denizlere çöp atmayalım” ifadelerine yer verdiler.

Deniz temizliği etkinliklerinden sonra yapılan plaj turnuvasına Yeniköy gençliği, Liman Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü çalışanları katıldı. Yapılan turnuvadan sonra ekinliğe katılan tüm vatandaşlara, Su ürünleri kooperatifi tarafından yapılan mangalda sardalya dağıtıldı.