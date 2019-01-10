Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

Çanakkale’de etkili olan yağışların ardından Sarıçay’dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.
Çanakkale'de etkili olan yağışların ardından Sarıçay'dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.
Dağlardan akan çamurlu yağmur suları, Sarıçay kanalıyla denize boşaldı. Çamur rengindeki suyun denize akmasıyla Çanakkale Boğazı çift renge büründü. Avrupa yakasında denizin rengi mavi kalırken, Sarıçay'dan akan su sebebiyle Anadolu yakasında ise çamur rengini aldı. Denizin üzerindeki çamurlu suyu gören kordon boyundaki vatandaşlar gözlerine inanamadı.