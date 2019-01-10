İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

Çanakkale’de etkili olan yağışların ardından Sarıçay’dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.

Çanakkale'de etkili olan yağışların ardından Sarıçay'dan denize boşalan çamurlu su boğazın rengini değiştirdi.


Dağlardan akan çamurlu yağmur suları, Sarıçay kanalıyla denize boşaldı. Çamur rengindeki suyun denize akmasıyla Çanakkale Boğazı çift renge büründü. Avrupa yakasında denizin rengi mavi kalırken, Sarıçay'dan akan su sebebiyle Anadolu yakasında ise çamur rengini aldı. Denizin üzerindeki çamurlu suyu gören kordon boyundaki vatandaşlar gözlerine inanamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.