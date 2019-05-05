Çanakkale Bölgesi Maden Potansiyeli Çalıştayı açılış töreni gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü ve Türkiye Maden Mühendisleri Odası Birliği (TMMOB) Çanakkale İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Çanakkale Bölgesi Maden Potansiyeli Çalıştayı açılış töreni, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törene Rektör Vekili ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süha Özden, TMMOB İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, TMMOB Çanakkale Temsilcisi Oğuz Benli dernek ve kurum temsilcileri, firma yetkilileri ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmalarını sırasıyla, Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çınar, TMMOB İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir ve Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden yaptılar.

Konuşmasına 2013 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Mühendislik Bölümü hakkında bilgiler vererek başlayan Doç. Dr. Mustafa Çınar, Çanakkale'de bir maden gerçeği olduğunu ve amaçlarının bu gerçeği gündeme getirmek olduğunu belirterek, “Biz insanlığın ihtiyaç duyduğu madenleri çıkararak endüstrinin hizmetine sunuyoruz. Günlük hayatımızda havayı ve suyu nasıl tüketiyorsak farkında olmasak ta madenleri de yaşantımızın her alanında kullanıyoruz. Günümüzde artan dünya nüfusu ve gelişen teknolojiyle beraber madenlere yani ham maddeye ihtiyaç giderek artmıştır. Amacımız bu gerçeğin farkında olarak bu alanda daha fazla çalışma yapmak. Bu bağlamda meslektaşlarımız ile öğrencilerimizin bir araya geleceği bu etkinliğin verimli geçmesini diliyor ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TMMOB İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, çalıştay kavramını çok önemsediklerini ve bu bağlamda her ilde çalıştayların yapılması ve madencilik potansiyellerinin ortaya çıkarılarak bunların kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Akdemir, insanoğlu ile başlayan tarihi süreçte medeniyetin ise madencilik ile birlikte başladığı, nerede bir madencilik yapılmışsa orada bir medeniyet geliştiğini söyledi.

Akdemir , “Madencilik hep vardı ama madenciliğin içine bilimi ve teknolojiyi taşıyan da mühendislik mesleğidir. Bu bağlamda çalıştay kavramı üzerinden sektörün bir araya geldiği, konuyu birlikte tartışabildiği, konunun taraflarının ve uzmanlarının fikirleriyle beraber ihtiyaç olan cümlelerin söylendiği bir tartışma platformuna ihtiyacı gidermeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Madencilik denildiğinde Çanakkale ve çevresi mutlaka ön plana çıkıyor vurgusu yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, “Madencilik ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandığını görmek zorundayız. Madencilik faaliyetlerinin zorlukları ve çevreyle olan etkileşimleri de hiç kuşkusuz konuşulması gereken konular ve ekonomiye katkı sağlarken çevre koşullarını da en iyi şekilde sağlamalıyız” dedi.

Prof. Dr. Özden, Biga yarımadası ve Çanakkale özelinde düşünüldüğünde çok değerli cevherlerimiz olduğunu, bunlarına çıkarılması ve işletilmesi gerektiğini ancak her şeyin düşünülerek artı ve eksileriyle tartışılarak emin adımlarla ilerlemek gerektiğinin altını çizerek, “Önümüzdeki dönemler de daha çok bilimsel çalışma ve daha çok bilimsel etkinlikle Maden Mühendisliği Bölümü olarak çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve yapılan çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk sunumunu “Yaşam için Maden” başlığı ile Dr. Muharrem Köse yaptı.

Çalıştay, Osmanlı Maden İşletme Hukuku kapsamında Çanakkale bölgesi maden imtiyazları, Biga bölgesi endüstriyel hammadde kaynakları, seramik hammaddeleri, , Çanakkale'de madenciliğin ekonomiye katkıları, ülkemizin enerji politikalarında yerli kömürün önemi ve Çanakkale'deki Yeri, Biga Yarımadası hammadde kaynaklarının farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesi ve Çanakkale ili maden potansiyeli, stratejileri ve çözüm önerileri başlıklı sunumlar ile devam etti.