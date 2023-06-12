İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanlığına Hasan Uysal seçildi

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanlığına Hasan Uysal seçildi.


Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğin 2020, 2021 ve 2022 yılları genel kurul seçimleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seçimde Birlik Başkanlığına Hasan Uysal tekrar seçildi.



Çanakkale'nin çok önemli bir deniz yoluna sahip olduğunu belirten Birlik Başkanı Hasan Uysal, yeni seçilen yönetim ile birlikte Çanakkale'nin bu önemini de ön planda tutarak bölgedeki balıkçı paydaşlarıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.