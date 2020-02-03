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Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürü Bolat, 18 Mart Çan Termik Santralini gezdi

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, 18 Mart Çan Termik Santraline ziyarette bulundu.


Montaj aşaması mart başında tamamlanması beklenen baca gazı desülfirizasyon ünitesinde teknik inceleme ve denetlemelerde bulunan Bolat'a 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürü Uğur Akçal eşlik etti. İl Çevre Şehircilik Müdürü Ömer Balat'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan İşletme Müdürü Akçal ile şantiyeyi dolaşan Ömer Bolat, yapılan çalışmalar için İşletme Müdürü Akçal'a teşekkür edip, başarılar diledi.

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