İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale Devlet Hastanesi'nde hematoloji uzmanı göreve başladı

Çanakkale Devlet Hastanesinde Hematoloji Uzmanı Dr.

Serkan Güven hasta kabulüne başladı.


2016 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanlığı eğitimini tamamlayan Dr. Güven, 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hematoloji Bilim dalı üzerine yan dal ihtisasını tamamlayarak Çanakkale Devlet Hastanesinde göreve başladı.


Hematoloji Uzmanımız Dr. Serkan Güven Çanakkale'de görev yapacağı için mutlu olduğunu belirtirken hematoloji polikliniğinde lösemi, lenfoma, myelom gibi maling hastalıklar, anemi ve koagülasyon bozuklukları gibi bening hastalıkların tanı, tedavi ve takibinin yapılacağını belirtti.

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