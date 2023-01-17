İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale-Eceabat hattında saat 16.00'daki feribot seferi karşılıklı olarak iptal edildi

Çanakkale Boğazı’nda zaman zaman saatteki hızı 50 ile 90 kilometre hızla ulaşan lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı olarak saat 16.

Çanakkale Boğazı'nda zaman zaman saatteki hızı 50 ile 90 kilometre hızla ulaşan lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı olarak saat 16.00 yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.


Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Zaman zaman saatteki hızı 50 ile 90 kilometre hızla ulaşan lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı olarak saat 16.00'da yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

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