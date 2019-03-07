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Çanakkale Ezine OSB'nin altyapı inşaat ihalesi 26 Mart'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB’nin altyapı inşaat ihalesinin 26 Mart 2019’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin altyapı inşaat ihalesinin 26 Mart 2019'da gerçekleştirileceğini duyurdu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Çanakkale'yi bir gıda üssü haline getirecek Çanakkale Ezine İhtisas OSB'nin yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı inşaat ihalesini 26 Mart 2019'da gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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