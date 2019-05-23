Çanakkale Gazi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor

Vali Orhan Tavlı'nın Çanakkale Gazi Evi incelemelerinde, Vali Yardımcısı- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da bulundu.

Çanakkale Gazi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya, Vali Yardımcısı-Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü tarafından bilgi verildi.

4.500 M2 inşaat alanına sahip 13.035.417, 00 TL proje bedelli Çanakkale Gazi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi standartları yüksek, boğaz manzaralı, 40 odalı, restoran ve kafeteryası olacak biçimde planlandı.