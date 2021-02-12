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Çanakkale için yoğun kar yağışı uyarısı

Çanakkale’de yarın akşam saatlerinde yağması beklenen kar yağışı için Meteoroloji Müdürlüğü buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Çanakkale'de yarın akşam saatlerinde yağması beklenen kar yağışı için Meteoroloji Müdürlüğü buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Çanakkale'de, yarın akşam saatlerinde yağması beklenen ve etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı için Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi önemli açıklamalarda bulundu.


Yapılan açıklamada; “Çanakkale için yoğun kar yağışlarına dikkat! Çanakkale il genelinde 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20- 30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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