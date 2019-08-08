Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ÇARO'ya ziyaret

Ziyarette, çalışmaları devam eden Assos Antik Kenti'nin çevre düzenlemeleri, Troas Kültür Rotası'nın mevcut durumu, Troya Müzesi ve Tevfikiye Arkeoköy gezilerinde geçirilen sürenin arttırılabilmesi için yapılabilecekleri, Biga'daki Nilüfer Gölü'nün turizme kazandırılması ve Aeneas Kültür Rotası'nın Troya'ya yansımaları konuları uzun bir istişare çerçevesinde konuşuldu. Bununla birlikte dalış turizminin bölgede bir ivme kazanması ve turist rehberlerinin su altı dalış rehberliği yapabilmesine yönelik gerekli eğitim hizmetlerinin sağlanması yönünde görüşler sunuldu. İleri tarihlerdeki denetimlerle alakalı nasıl bir yol izleneceğine dair fikir paylaşımları da yapıldı.

Kurumlar arası istenilen destek ve çalışma ortamının oluştuğunu belirten İl Müdürü Kemal Dokuz, ÇARO'nun gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yönetim Kurulundan Başkan Cihan Müşterioğlu, Sözcü Onur Akgül ve Koordinatör Çağrı Tok'un yer aldığı ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.