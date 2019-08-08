İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ÇARO'ya ziyaret

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Cemil Agas, Rehberler Odasına (ÇARO) açılan yeni ofisleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, çalışmaları devam eden Assos Antik Kenti'nin çevre düzenlemeleri, Troas Kültür Rotası'nın mevcut durumu, Troya Müzesi ve Tevfikiye Arkeoköy gezilerinde geçirilen sürenin arttırılabilmesi için yapılabilecekleri, Biga'daki Nilüfer Gölü'nün turizme kazandırılması ve Aeneas Kültür Rotası'nın Troya'ya yansımaları konuları uzun bir istişare çerçevesinde konuşuldu. Bununla birlikte dalış turizminin bölgede bir ivme kazanması ve turist rehberlerinin su altı dalış rehberliği yapabilmesine yönelik gerekli eğitim hizmetlerinin sağlanması yönünde görüşler sunuldu. İleri tarihlerdeki denetimlerle alakalı nasıl bir yol izleneceğine dair fikir paylaşımları da yapıldı.


Kurumlar arası istenilen destek ve çalışma ortamının oluştuğunu belirten İl Müdürü Kemal Dokuz, ÇARO'nun gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Yönetim Kurulundan Başkan Cihan Müşterioğlu, Sözcü Onur Akgül ve Koordinatör Çağrı Tok'un yer aldığı ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.