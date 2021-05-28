Çanakkale- İzmir kara yolu 13 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı

Çanakkale-İzmir yolunun Küçükkuyu rampalarında bir TIR'ın şasisinin kırılması sebebiyle trafiğe kapanan yol 13 saat sonra kontrollü olarak açıldı. Dün gece saat 23.00'den beri çift yönlü ulaşıma kapatılan yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı ve buna bağlı 35 G 83032 yarı römork plakalı TIR'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu belde rampalarına geldiği esnada yarı römorkunun şasisi kırıldı. Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, otomobil ve hafif ticarî araçlar Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirilmişti. Otomobiller sahil yolu üzerinden ulaşımı sağlarken, ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yol üzerinde 11 saattir bekletilmişti.

Onarım çalışmaları devam eden TIR, vinç yardımıyla yol kenarına çekildi. 13 saatin sonunda yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu yavaş yavaş erimeye başladı.