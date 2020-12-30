Çanakkale jandarma ekiplerinden online trafik güvenliği eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde, 11 farklı okulda 436 ilkokul öğrencisine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom programları üzerinden trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere; temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.