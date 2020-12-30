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Çanakkale jandarma ekiplerinden online trafik güvenliği eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 436 öğrenciye online trafik güvenliği eğitimi verildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde, 11 farklı okulda 436 ilkokul öğrencisine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom programları üzerinden trafik güvenliği eğitimi verildi.


Jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere; temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.

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