Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenle anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith, Fransa Tüm General Christian Bailly, Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guıaugue, Fransa Savunma Ateşesi Albay Valery Sens, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard ile diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri erkan katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa Tüm Generali Christian Bailly ve diğer ülkelerin büyükelçileri tarafından Fransız Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program, saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunmasıyla devam etti. Tören, anı defterinin imzalanmasıyla son buldu.

İngiliz Helles Anıtı'nda tören

Fransız Anıtı'ndaki törenin ardından İngiliz Helles Anıtı'nda da tören düzenlendi. Buradaki tören başlangıç konuşması, saygı duruşu ve okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla son buldu.