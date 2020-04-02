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Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı törenleri ne korona virüs engeli

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’nci yıl dönümü anma programı korona virüs nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'nci yıl dönümü anma programı korona virüs nedeniyle iptal edildi.


Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, “24-25 Nisan 2020 tarihinde Çanakkale Şehitler Abidesi ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümü anma törenleri korona virüs (Covid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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