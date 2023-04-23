Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek anma tören programı belli oldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümü için 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan anma törenleri Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, protokol konuşmaları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, resmi geçit töreni, sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılması sona erecek. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde 25 Nisan günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda saat 04.45'te 'Şafak Ayini' düzenlenecek. Saat 09.00'da ise Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtında 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni yapılacak. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. Saygı Duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni düzenlenecek.

Anma törenleri çerçevesinde, Yalnız Çam Anıtı'nda Avustralya Anma töreni saat 10.00'da, Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma töreni ise saat 11.30'da yapılacak.