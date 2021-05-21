İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Köseler köyüne 1,5 metrelik dolu yağdı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde, sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde, sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu birikintileri kısa sürede 1,5 metre boyuna ulaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından Çanakkale ve ilçelerinde yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde dolu yağışı nedeniyle biriken taneler 1,5 metre boyuna ulaştı. Dolu yağışı sonrası bölgede incelemeye çıkan bir vatandaş, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.