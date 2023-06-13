Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden bir ilk daha

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde başparmak üzerinden koroner anjiyografi işlemi başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

Çanakkale'de bir ilk olma özelliği taşıyan başparmak üzerinden koroner anjiyografi işlemi Uz. Dr. Oğuz Yaşar Sarıgül ve anjiyografi ekibi tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde başarı ile uygulandı.

Türkiye'de nadir olarak el başparmak bölgesinden yapılan anjiyografi yöntemi, hem hasta hem de doktor açısından büyük konfor sağlıyor. Bu yöntemle yapılan anjiyo sayesinde hastalar 2 saat gibi kısa sürede taburcu olabiliyor. Yapılan operasyon hakkında açıklamada bulunan hastanenin Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuz Yaşar Sarıgül, "İlimizde ilk kez hastanemizde gerçekleştirdiğimiz 'başparmaktan anjiyo' işlemi, hasta kolunu daha rahat bir pozisyonda tuttuğundan hem hasta hem de doktor açısından büyük bir konfor sağlıyor. Güvenli ve ağrısız olan bu İşlem sonrası kanamanın durdurulması daha kolay ve istenmeyen kanama ve şişliklerin oluşması da çok daha azdır. 15 dakika kadar süren işlemin ardından kum torbasına gerek kalmaksızın hastamız 2 saat gibi bir süre sonrasında da ayağa kalkabilmektedir" dedi.