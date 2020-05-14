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Çanakkale memba kalitesinde su içecek

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Merkezde yapımına başlanan konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.


İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı incelemesinde; DSİ 252. Şube Müdürü Bekir Kargıcı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat tarafından Vali Orhan Tavlı'ya verilen bilgiye göre; 34 milyon 723 bin TL proje bedelli Çanakkale 2. Merhale İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamladığında 100 bin m3/gün arıtma kapasitesine sahip olacağı ve 2045 yılına kadar Çanakkale'nin su arıtma ihtiyacını karşılayacağı bilgisi verildi.


Çanakkale 2. Merhale İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandığında Atikhisar barajından gelen ham suyun ileri teknoloji arıtma tesisinde arıtılması ile Çanakkale halkı memba suyu kalitesindeki suya kavuşacak.

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