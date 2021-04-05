Çanakkale Memur-Sen'den emekli 104 amirale suç duyurusu

4 Nisan Pazar günü gece yarısı 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildirinin ardından, Memur-Sen Çanakkale İl Temsilciliği bugün adliye binası önünde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamanın ardından emekli amiraller hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Memur-Sen üyeleri bugün saat 15.00'da adliye önünde toplandı. Grup adına basın açıklamasını Memur-Sen Çanakkale İl Başkanı Suat Özen, “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Hâlbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kaynaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur” dedi.

“15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan bir manifestodur”

Başkan Özen açıklamasının devamında, “Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen ve katılımcı STK'lar olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Suat Özen ve beraberindekiler, 104 emekli amirale suç duyurusunda bulundu.