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Çanakkale merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisi, aldığı bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları fiziki ve teknik takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin İstanbul, Çanakkale ve Biga ile Çan ilçelerindeki adreslerini tespit eden polis, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, uyuşturucu hap ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlı, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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