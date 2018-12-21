Çanakkale merkezli kaçak tütün operasyonu

Çanakkale Merkez, Biga, Çan, Yenice ilçeleriyle Balıkesir'in Gönen, Erdek ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 400 kilogram sarmalık tütün, 315 bin adet makaron, 200 adet puro ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yasa dışı tütün üretimi, satışı ve pazarlaması yapan kişilere yönelik olarak teknik takip çalışması gerçekleştirildi.

Teknik takip çerçevesinde Çanakkale'nin Merkez, Biga, Çan, Yenice ilçeleriyle Balıkesir'in Gönen, Erdek ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 400 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 315 bin adet makaron, 100 adet bandrolsüz nargile tütünü, 50 adet sahte bandrol, 10 paket içime hazır tütün, 200 adet bandrolsüz puro, 100 adet sigara likiti, 10 adet elektronik sigara ile 1 adet sahte 100 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.