Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu'ndan 'Altın Eller' ustalarına teşekkür

Ziyarette Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün de eşlik etti. Açılan stantları tek tek ziyaret eden Jülide İskenderoğlu; kültürel mirasın tanınması, korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir turizme katkı sağlayan projelerde yer almaları sebebiyle emeği geçen tüm zanaatkar ve sanatçılara teşekkür etti.

"Ustalarımızı Çanakkale'mizde ağırlamaktan mutluluk duyduk" diyen İskenderoğlu ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 23 Eylül'de açılışı düzenlenen ve 29 Eylül'de sona eren Çanakkale Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivaline katılım ve katkılarından dolayı ustalara teşekkür belgelerini takdim ettiler.