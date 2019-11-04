Çanakkale Müftülüğünün ilk hafızları icazetlerini aldı

Çanakkale Müftülüğüne bağlı Kepez Hamidiye Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun ilk hafızları icazetlerini aldı.

Terzioğlu Yurdu Konferans Salonunda yapılan icazet merasiminde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın eşi Ayşe Tavlı, Çanakkale İl Özel İdare Müdürünün eşi Yasemin Köklü, kurum amirlerinin eşleri, ilçe müftülerinin ve çok sayıda il ve ilçe yetkilisinin eşleri de katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin açılış konuşması ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Gökçe, "Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki; 'Kur'an-ı kerimi hıfz eden kimseler var ya işte onlar Allah kelamını peygamberlere ileten meleklerle beraber haşr olacaklardır.' İşte bu yavrularımız Hz. Ayşe'nin müjdelediği bu hadiste olduğu gibi inşallah Kur'an-ı Kerimi Rasüle getiren meleklerle beraber haşr olacaklardır. Biz buna inanıyoruz. Sadece onlar değil anneleri, babaları, öğretmenleri, çevreleri belki burada bulunan siz misafirlerimizle birlikte haşr olacağız inşallah" dedi.

İl Müftüsünün eşi emekli Kur'an kursu hocası Neriman Gökçe de davetlilere hitap ederek, icazet programının ve hafızlığın önemini dile getirdi. Program, Kepez Hafızlık Kız Kur'an Kursu hocası Nilüfer Uzun hocanın okuduğu Kur'an-ı kerim tilaveti ile devam etti.

Programın devamında, kurs öğrencilerinin okuduğu ilahiler, şiirler ve hafız bir annenin evladına gönderdiği mektup okundu. Kurs hocası Nilüfer Uzun, öğrencilerine taçlarını taktı ve hafız öğrencilerin annelerinin de sahnede yer almasıyla duygulu anlar yaşandı.