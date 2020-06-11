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Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu göreve başladı

Resmi Gazetede yayınlanan İl Müftüleri Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Şükrü Kabukçu, dün göreve başladı.

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İl Müftüsü Kabukçu; İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, Şube Müdürleri ve daire personeli tarafından karşılandı. Yeni göreviyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Kabukçu, “Binlerce şehidimizin yattığı şehitler diyarı Çanakkale´mizde görev almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Rabbimize hamd olsun. Başkanlığımızın çizdiği amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışma arkadaşlarımla beraber gayret göstereceğiz. Daha önce görev yapan hocalarıma şükranlarımı sunarım. Bizden önce yapılan hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek daha ileriye ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.

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