Çanakkale muharebelerinin ilk şehitleri anıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde bulunan 3 Kasım Şehitliği'nde Çanakkale muharebelerinin ilk şehitleri olan 5 subay ile 81 er düzenlenen törenle anıldı.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir Kalesi'nin girişinde bulunan 3 Kasım Şehitliği'nde anma töreni gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “3 Kasım'da düşman donanmasındaki gemilerin açığa gelip, Seddülbahir'i bombalayıp, Seddülbahir'deki cephaneliğin ateş alması sonucu infilak etmesiyle oluşan patlamada 81 er 5 subayımız şehit oldu. Tarihe Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak geçmişlerdir. Onları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cenabı Allah'ın izni ve şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde hür rüzgarlar esiyor. Temennimiz odur inşallah bu topraklarda al bayrağımız dalgalanacak ve ezanlar hiç dinmeyecek. Bizde kahraman şehit ve gazilerimizi unutmayacağız. Onları her zaman hayırla yad edeceğiz. Onları unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek için bugün buradayız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şehit düşen askerler için dualar okunup, şehitliği de karanfiller bırakıldı.

Çanakkale Muharebeleri sırasında, 3 Kasım 1914'te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin 16 dakika süren bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi'nde 5 subay ve 81 er şehit olmuştu.