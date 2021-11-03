Çanakkale Muharebelerinin ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Muharebelerinin başlangıcı olarak bilinen 3 Kasım 1914 tarihinde, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin boğaz girişini bombaladığı sırada şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914 tarihinin Çanakkale'nin ilk şehitlerinin verildiği gün olduğunu belirterek, "Bugün bir kez daha sizlerle şehitlerimizin defnedildiği bu mekanda onları hem saygıyla, hem de rahmet, minnet ve şükranla duygularımızla anacağız. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de şehit, gazi olmuş bütün vatan evlatlarımızı unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve gelecek kuşaklara da saygıdeğer hatıralarını aktaracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan bütün ecdadımızın ruhu şad olsun” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Tören, İlk Şehitler Mezarlığı'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.