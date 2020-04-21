Çanakkale orman işletme müdürlüklerinde görev değişimi

Çanakkale'nin Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne, Keşan Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Aksoy atanırken, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne de Ayvacık Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zafer Özbek atandı.

İlçede 3 yıldır Ayvacık orman işletme müdürü olarak görev yapan Ali Gür'ün Sivrikültür şubesine mühendis olarak atanması sonrasında boşalan göreve Keşan Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Aksoy atandı. Ayvacık Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zafer Özbek de Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı'nın işletme pazarlama şubesine atanmasının ardından Bayramiç Orman İşletme Müdürü olarak atandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve bölge müdür yardımcıları yeni atanan Ayvacık Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy'u ve Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.