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Çanakkale polisinden koronovirüs bilgilendirmesi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin en kalabalık pazarı olan Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara koronavirüs hakkında broşürler dağıttı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin en kalabalık pazarı olan Cuma Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara koronavirüs hakkında broşürler dağıttı.


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarıyla ilgili bilgi içeren broşürler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı. Polis ekiplerinin bilgi içeren broşürleri dağıtmasından dolayı memnun olan esnaf ve vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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