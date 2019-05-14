Çanakkale ruhu trafoya işlendi

Türkülere konu olan Aynalı Çarşıdaki elektrik trafolarına ‘Bir destandır Çanakkale' mesajı resmedildi.

Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında Çanakkale Aynalı Çarşı'daki trafoya grafiti çalışması ile ‘Bir Destandır Çanakkale' yazdırıldı. ‘Trafolar Konuşuyor' projesine 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, trafoları sosyal sorumluluğa açarak farkındalık oluşturacak mesajlar veriyor. Çanakkale'de bundan önce Troya Yılı, emniyet kemeri, kan bağışı gibi konularda ‘trafoları konuşturan' UEDAŞ, hem güzel bir görsel oluşturulmasını hem de sosyal mesaj vererek farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında UEDAŞ tarafından hizmet bölgesinde 40 trafoda uygulama yapılırken, toplam 80 trafoda daha uygulama yapılması hedefleniyor.