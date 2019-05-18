Çanakkale Savaşı'nda şehit olan tıbbiyeliler anıldı

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen çalışanları 104 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen tıbbiyeli öğrencileri anma programı düzenledi.

Sağlık-Sen çalışanları 104 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen tıbbiyeli öğrencileri anma program düzenledi. Çanakkale Savaşları'nda, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Kırmızı sırttan taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği önünde anma töreni düzenlendi. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ‘Tıbbiyeden Şehadete' anma programıyla şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler anıldı. Anma programına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanları katıldı. İftar yemeği ile başlayan program daha sonra ilahiler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile sürdü.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini ifade eden Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Tıbbiyeden Şehadete programımızın bu sene 9'uncusunu gerçekleştiriyoruz. 57. Alay Şehitliği'nde arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı açtık. Geçmişimizi bilerek, 1915 Çanakkale Ruhu'nu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstleniyoruz. Çünkü 100 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında tıbbiyeden gelen öğrencilerimiz şehit düştü. Bu yüzden şehit tıbbiyeli öğrencilerimizi yad etmek adına bu programı düzenledik" şeklinde konuştu.

Anma programı, Namazgah'ta teravih namazı daha sonra Turgay Güleç'in günün önemine dair sohbeti, saat 02.00'de 57'nci Alay Şehitliği'nde sahur, saat 03.30'da Kesik Dere Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile son bulacak.