Çanakkale Savaşları kahramanı Ezineli Yahya Çavuş'un müze evi açıldı

ÇanakkaleSavaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş'un evi, kahramanlık destanının anlatıldığı müzeye dönüştürülerek açıldı.

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durdurmuş, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağlamıştı. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını yaşatmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesinin Yahya Çavuş köyündeki evin, müze haline getirildi. Müze evde, Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlık destanı anlatılacak.

Ezineli Yahya Çavuş'un evinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile vatandaşlar katıldı.

EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ

Ezine ilçesi Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya gelen Yahya Çavuş, Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda görev alarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9'uncu Tümen'e bağlı 26'ncı Alay, 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük, 1'inci Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgede görev aldı. İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğse yaşanan muharebede, 10'uncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara alması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Yahya Çavuş tecrübesiyle bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınması emrini verdi. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Ertuğrul Koyu Harekâtı'nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26'ncı Alay Karargâhı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanına dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3'üncü Kirte Muharebeleri'nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekâtta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.