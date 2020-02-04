Çanakkale Savaşları'ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi

Çanakkale'de Tarihî Alan Başkanlığı tarafından Alçıtepe bölgesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında Osmanlı ordusuna ait Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası bulundu. Tarihî el bombası, jandarmaya bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Nuri Yamut Şehitliği bölgesinde bulunan tarihî el bombası sebebiyle alanda geniş güvenlik tedbiri alındı. Osmanlı ordusunun kullandığı, 8 santimetre çapında ve demirden yapılmış olan el bombası için öncelikle bölgede bomba imha robotu tarafından keşif yapıldı. Keşif çalışması sonrası bölgeye gelen bomba imha ekibi tarafından asırlık bomba kontrollü şekilde patlatıldı.