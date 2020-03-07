Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş'un yaşadığı ev anı evi olarak tescillendi

Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatını geçirdiği evin koruma altına alınması ve anı evi tescillenmesi için yapılan başvuru Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kabul edildi.

Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanlarından olan Bigalı Mehmet Çavuş, çarpışma sırasında silah mekanizması bozulunca eline geçirdiği istihkam küreği düşmana saldırmış, gösterdiği bu cesareti ile madalyaya layık görülmüştü. Mehmet Çavuş'un, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bulunan evininin koruma altına alınması ve anı evi olarak tescillenmesi için Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği ve ilgili müdürlüklerin de iş birliği ile ortak bir çalışma başlatıldı. Evin tescillenmesi için yapılan başvuru Kültür Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından önceki gün kabul edildi.

“Evin restorasyonu için gerekli çalışmaları başlatacağız”

Alınan karar sonrası Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ile birlikte Mehmet Çavuş'un yaşadığı evi ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, evin restorasyon çalışmalarına da başlanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, “Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş bu evde yaşadı. Bu bölgedeki dutluk bölgesinde de ipek böceği yetiştiriciliği yapmıştı. Mehmet Çavuş'umuz ‘Bir yürek ve bir kürek yeter' demiş bu mücadeleye. Askerlerini alarak, kürekleriyle düşmana karşı koymuşlar. Büyük başarılar elde etmişler. Mehmet Çavuş'umuzun Bigalı olması bizim için çok ayrı bir değer. Biz de Mehmet Çavuş'un yaşadığı evin tescil işlemleri ile alakalı ilçe kaymakamımız ve ilgili müdürlüklerle gerekli yazışmalarımızı yaptık. Önceki gün de tescil işlemlerinin tamamlandığı haberi geldi. İnşallah bu süreçten sonra biz de Mehmet Çavuş'un evinin restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanlığıdır”

Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bigalı Mehmet Çavuş'un Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanı olduğunu dile getirerek, “Eline geçirdiği taşla, kürekle düşmanın üzerine saldırıp, ‘Bu vatanın taşı da benim, toprağı da benim' diyerek geçit vermemiştir. Bu Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanlığıdır. Arkadan gelen askerlere de moral kaynağı olmuştur. Mehmet Çavuş'u minnetle anabilmek için burasının bir anı evi olması bizim için, derneğimiz için, Bahçeli köyü için, Biga için, ulusumuz için çok önemli. Katkılarından dolayı bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.