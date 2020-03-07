Çanakkale şehir merkezinde korkutan yangın

Yangında 2 boş dükkân, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı maddî hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Meydanı üzerindeki bir kafede saat 16.00 sıralarında çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de gönderildiği bölgede herhangi bir patlama riskine karşı güvenlik tedbiri alındı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 2 boş dükkân, 2 metruk bina ve 2 apartmanda büyük çaplı maddî hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.