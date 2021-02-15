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Çanakkale Şehitler Abidesi beyaza büründü

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikler, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Şehitliklerdeki beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde 2 gündür ekili olan kar yağışının ardından Eceabat ilçesinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Tarihin en kanalı savaşlarından biri olan ve ‘Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki; Şehitler Abidesi, Türk Bahçesi, temsili şehit mezarlıklarının yer aldığı beyaz örtü büyük beğeni topladı.

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