Çanakkale uluslararası koro festivali gerçekleşti

Çanakkale uluslararası Koro Festivali, ‘Çokça Ses Çokça Biz' temasıyla 6'ıncı kez gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile gerçekleştirilen festivalde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerindeki öğrencilerinden oluşan ÇOMÜ Polifonik Korolar Topluluğu ve Polifonik Sanat ve Korolar Derneği de katkı sundu. Festival hakkında bilgi veren festival genel yönetmeni ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Mete Gökçe, “Pandemi nedeniyle dünyada koro müziği sessiz bir bekleyişe girdi ve bizler de bu süreçte organizasyonumuza ara verdik. Bugün yeniden birlikteyiz, sağlıklı olmaya, yeniden birlikte ses olmaya çok ihtiyacımız var. ‘Çokça Ses Çokça Biz' temasıyla çıktığımız bu yolda Türkiye'den ve yurtdışından gelen korolarımızla birlikte koro müziğinin şifasını, güzelliklerini yaymak için bir araya geldik. Çanakkale Uluslararası Koro Festivalinin hedefi koro müziğinin akademik, toplumsal yönünü paylaşmak ve geliştirmektir. Bu vesileyle 6'ıncı kez bir araya geldik. Korolarımız bu yıl Troya Müzesi'nin büyülü ortamında ilk kez parçalarını seslendirdiler” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde 12 yurt içi, 9 yurt dışı olmak üzere toplamda 21 koro 5 gün boyunca; ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi, Morabbin Parkı ve Troya Müzesi'nde performanslarını sergilediler.