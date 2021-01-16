Çanakkale Valisi Aktaş, Kirazlı uygulama noktasını ziyaret etti

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği 15.01.2021 saat 21:00'de başlayan, 18.01.2021 saat 05:00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Merkeze bağlı Kirazlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek uygulama noktasında alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri ve Çanakkale'deki kar yağışına karşı alınan ulaşım tedbirlerini yerinde denetledi. İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu denetlemelerde Vali İlhami Aktaş, Kirazlı Jandarma Uygulama Noktasında görevli jandarma personellerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.