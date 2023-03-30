Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve İstanbul'da, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarına yönelik, daha önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 tabanca, 6 şarjör, av tüfeği, 160 tabanca fişeği, 6 tüfek fişeği, 2 terazi, 143 gram kubar esrar, 227 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu, 23 sentetik ecza ve 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.