Çanakkale yarım saatte yağmura teslim

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkili oldu. Bazı bölgelerde rögarlar taştı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Çanakkale'de bugün sabah 10.00 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Barbaros Mahallesi Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı. Araç sürücülerinin alternatif güzergah olarak kullandıkları bu bölgede zorlu anlar yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından otomobil sürücüleri ve yayalar yağmura teslim oldu.

Bir vatandaş ise aracıyla derin sulardan geçtiği için otomobilinde kısa süreli arıza meydana geldi.

Yağmurun durmasıyla birlikte belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteorolojiden uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; “Bugün sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü beklendiğinden; sel, su baskını yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.