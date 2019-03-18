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Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi kapsamında yerli imkanlar ile yapılan TCG Burgazada'nın top atışları ilgi ile izlendi.


Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104 yılı kutlamaları denizde de TCG Burgazada Fırkateyni'nin 21 pare top atışıyla başladı. Çanakkale Limanı önünde demirleyen TCG Burgazada sabah 09.00'da 21 pare top atışı gerçekleştirdi. TCG Burgazada'nın selamlama atışları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir çok vatandaş top atışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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