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Çanakkale'da korku dolu anlar...

Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyü girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, itfaiye araçları ve köylülerin yardımıyla fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Çanakkale merkeze bağlı Kumkale ile Halileli köyleri arasında kalan orman ve tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, tarım arazilerinde bulunan su motorları ve boruları da yanarak kullanılamaz hale geldi.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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