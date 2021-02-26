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Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. 14 günlük karantina süresi boyunca, köye giriş çıkış yasağı uygulanacak.

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