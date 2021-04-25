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Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü artan koronavirüs (kovid-19) vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü artan koronavirüs (kovid-19) vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.


Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Babakale köyünün artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş ve çıkışlar Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kapatılırken, vatandaşların temel ihtiyaçlarının Ayvacık Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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